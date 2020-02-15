Россию могут лишить первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи. События дня. ФАН-ТВ

Устюгов лишен золота Олимпиады Допинговый скандал. Продолжение. Российского биатлониста Евгения Устюгова лишили золота сочинской Олимпиады. Его признали виновным в употреблении запрещенного вещества. Разбирательство в отношении нашего спортсмена Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запустило еще в 2018 году. Также за допинг на два года дисквалифицировали нашу биатлонистку Светлану Слепцову. Напомним, в 2015 году WADA обвинило Россию в нарушении антидопинговых правил. Агентство рекомендовало отстранить страну от крупных соревнований, в том числе от олимпиад, на четыре года. Это решение сейчас оспаривается в суде. Также в Спортивный арбитражный суд могут обратится биатлонисты. Первое место России в медальном зачете Олимпийских игр сейчас под угрозой.

США против «Северного потока — 2» США вновь начали нападки на «Северный поток — 2». На этот раз они выступили против проекта на Мюнхенской конференции. Госсекретарь Штатов Майк Помпео заявил, что газопровод — вовсе не экономический проект. Хотя и Россия, и Германия неоднократно высказывались об обратном. Но у США, как давно известно, есть свои интересы. Вашингтон хочет продвинуть на европейский рынок свой сжиженный природный газ. Поэтому против проекта они выступают не только на подобных конференциях, но и действуют более радикально. В прошлом году Дональд Трамп ввел санкции против газопровода. После этого швейцарская компания приостановила прокладку труб на объекте.

Россияне покинули лайнер Westerdam Россияне покинули лайнер Westerdam, который стоял в камбоджийском порту. В ближайшее время они вернутся обратно на Родину. Морской круиз для почти полутора тысяч туристов из разных стран, среди них семь наших соотечественников, внезапно сорвался. Лайнер вышел из Гонконга 1 февраля. Он должен был сделать остановку у нескольких японских портов, но власти Страны восходящего солнца запретили туристам выходить на берег. Японцы стали опасаться, что среди туристов есть зараженные коронавирусом. Westerdam отказались принять и несколько других азиатских государств. А 13 февраля лайнер пришвартовался в одном из портов Камбоджи. Опасность заражения коронавирусом миновала туристов. А вот на лайнере Diamond Princess ситуация намного сложнее. Уже несколько дней он стоит у берегов Японии. Дело в том, что один из путешественников принес на борт вирус. Им заразились 219 человек. На борту находятся 24 россиянина, болезнь у них не диагностировали. Карантин на судне продлится до 19 февраля.