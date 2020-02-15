Названы худшие сцены секса в кино

Москва, 15 февраля. Британское издание The Independent выбрало худшие сцены секса в кино. В список попали 17 провальных постельных эпизодов в фильмах.

В перечень вошла картина «Джилья» Мартина Бреста, в которой убийца-лесбиянка внезапно не может устоять перед мужчиной. Неудачными признали постельные сцены в «Говард-утка» и «Убей меня нежно». Первый фильм попал в список из-за секса с гигантской уткой, а второй — из-за момента, где главная героиня занимается сексом, связанная белоснежными лентами.

Интимные эпизоды из фильмов «Очень плохая училка» и «Звездная карта», по мнению экспертов, фейловые. Раскритиковали также сцены секса в «Теле как улика», «Шоугелз», «Аватаре», «Комнате», «Пятидесяти оттенках серого».

В список также попали «Основной инстинкт 2», «Хранители», «Жаркое американское лето», «Если бы эти стены могли говорить 2», «Ущерб», «Чего хотят женщины» и «Исчезнувшая», отметил телеканал «360».

Ранее сообщалось, что американская телекомпания HBO наняла «координаторов по интиму». Такое решение было принято после обращения актрисы Эмили Мид, которая снималась в сериале «Двойка». Женщина играет роль проститутки и попросила продюсеров предоставить ей специального человека, который бы следил за ее безопасностью во время съемок интимных сцен.