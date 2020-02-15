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МИД РФ рассчитывает, что Турция обеспечит безопасность российских дипломатов

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МИД РФ рассчитывает, что Турция обеспечит безопасность российских дипломатов

Мюнхен, 15 февраля. Москва рассчитывает, что Анкара самым надежным образом обеспечит безопасность российского дипперсонала. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях конференции по безопасности в Мюнхене.

Журналисты поинтересовались у дипломата, как в Москве относятся к угрозам, поступающим в адрес сотрудников посольства России в Турции. Грушко подчеркнул, что ситуация в сфере безопасности очень беспокоит российскую сторону.

«Мы пережили одну трагедию и исходим из того, что турецкие власти сделают все необходимое, чтобы самым надежным образом обеспечить безопасность нашего дипломатического, и не только дипломатического, персонала», — добавил он.

Замглавы МИД РФ напомнил о специальном департаменте, который отвечает за мониторинг ситуации в сфере безопасности. На сайте внешнеполитического ведомства регулярно появляется соответствующая информация.

Об угрозах в свой адрес рассказал ранее посол России в Турции Алексей Ерхов. Причиной он назвал обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб. Пресс-атташе диппредставительства РФ Ирина Касимова уточнила, что власти Турции приняли меры по охране посольства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что Москва и Анкара контактируют на разных уровнях.

МИД РФ рассчитывает, что Турция обеспечит безопасность российских дипломатов

Резкое обострение ситуации в Идлибе произошло на фоне продолжающейся военной операции правительственных войск Сирии против террористических подразделений. Сирийская арабская армия (САА) вынуждена была возобновить военную операцию против агрессивно настроенных боевиков, но Турция выступила с протестом.

В России уверены, что Турция должна соблюдать условия договоренностей, в том числе по разграничению боевиков, а также прекратить поставлять террористам вооружение.

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Источник: ТАСС
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