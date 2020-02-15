В Киеве рассказали о модернизации танков Т-72 для ВСУ

Киев, 15 февраля. Украинские танки Т-72 после модернизации на Киевском бронетанковом ремонтном заводе получат динамическую систему защиты «Нож», прицел 1К13 для стрельбы управляемыми ракетами «Комбат» и навигационную систему СН-3003 «Базальт». Об этом рассказал исполняющий обязанности директора предприятия Владимир Синявский.

По его словам, также боевые машины будут оснащены новыми приборами ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, более мощными двигателями, ходовой частью от Т-80 и современными радиостанциями Aselsan или Harris.

«В войска уже отправлено 25 машин из партии в 31 единицу для нужд армии. После начала эксплуатации всесторонне изучаются сильные и слабые стороны модернизированных танков для их дальнейшего улучшения», — пояснил о в интервью АрмiяInform.

Синявский выразил уверенность в том, что машины пройдут испытания успешно.

Он уточнил, что в настоящее время завод способен ежемесячно модернизировать пять танков. Процесс начинается с полного разбора машины, которую затем последовательно начинают конструировать из новых комплектующих, заменяя все узлы и кабели.

Синявский отметил, что коллектив предприятия, превышающий по численности 700 человек, способен выполнять весь ремонтный регламент. Он также подчеркнул, что сейчас Украина «полностью независима от поставок запчастей из-за рубежа».

Ранее в Киеве рассказали о другом модернизированном объекте вооружения — реактивной системе залпового огня «Ольха», производство которой началось в стране в начале 2019 года. Украинский военный эксперт, директор компании Defence Express Сергей Згурец назвал разработанную на основе российского РСЗО установку «высокоточным оружием будущего».