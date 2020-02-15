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НАТО надеется на улучшение отношений с РФ при сохранении антироссийских санкций

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НАТО надеется на улучшение отношений с РФ при сохранении антироссийских санкций

Мюнхен, 15 февраля. Североатлантический альянс надеется на улучшение отношений с Россией, продолжая политику сдерживания и поддержания антироссийских санкций, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции безопасности.

Он указал, что Россия является крупнейшим соседом военного блока, и альянс рассчитывает на улучшение отношений.

«НАТО сталкивается с конкуренцией со стороны все более решительной политики России, которая стремится вернуться к концепции сфер влияния [в мировой политике]. НАТО отвечает на это, усиливая сдерживание и поддерживая санкции против России», — сказал Столтенберг.

Накануне генсек НАТО заявил, что альянс намерен усилить систему ПРО, увеличить масштабы военных учений, а также расширить свой ядерный и ударный потенциал.  По его словам, эти меры являются ответом на «российскую угрозу».

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