НАТО надеется на улучшение отношений с РФ при сохранении антироссийских санкций

Мюнхен, 15 февраля. Североатлантический альянс надеется на улучшение отношений с Россией, продолжая политику сдерживания и поддержания антироссийских санкций, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции безопасности.

Он указал, что Россия является крупнейшим соседом военного блока, и альянс рассчитывает на улучшение отношений.

«НАТО сталкивается с конкуренцией со стороны все более решительной политики России, которая стремится вернуться к концепции сфер влияния [в мировой политике]. НАТО отвечает на это, усиливая сдерживание и поддерживая санкции против России», — сказал Столтенберг.

Накануне генсек НАТО заявил, что альянс намерен усилить систему ПРО, увеличить масштабы военных учений, а также расширить свой ядерный и ударный потенциал. По его словам, эти меры являются ответом на «российскую угрозу».