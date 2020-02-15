Помпео вступился за «умирающую» НАТО

Мюнхен, 15 февраля. Заявления о «смерти» Североатлантического альянса сильно преувеличены, считает государственный секретарь США Майл Помпео.

В субботу американский дипломат выступил на конференции по безопасности в Мюнхене, где отреагировал на заявления политиков о состоянии НАТО. В частности, он вступился за «умирающий» Альянс.

«Я счастлив сообщить, что смерть НАТО сильно преувеличена. Запад побеждает, мы побеждаем вместе», — заявил он.

Помпео объявил, что свободные, на его взгляд, страны всегда успешнее, именно поэтому «учиться стремятся в Кембридже, а не в Каракасе», а бизнес запускать «в Кремниевой долине, а не в Санкт-Петербурге».

Заявление о «смерти мозга» НАТО сделал еще в прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, военно-политический блок полностью утратил внутреннюю координацию. Макрон счел немыслимым, что Россию Североатлантический альянс называет «первоначальным врагом» даже после прекращения действия Варшавского договора.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова французского лидера «золотыми» и четко определяющими нынешнее состояние Альянса.

Ранее генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг объявил о планах НАТО усилить систему ПРО, увеличить масштабы военных учений, а также расширить свой ядерный и ударный потенциал на фоне мнимой и бездоказательной «российской угрозы».