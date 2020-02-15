Крымские пограничники задержали судно с украинскими браконьерами в Азовском море

Симферополь, 15 февраля. Крымские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами, которые занимались незаконным выловом рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым.

По данным ФСБ, маломерное судно было задержано в западной части моря. На нем находились четверо граждан Украины, не имевших при себе удостоверяющих личности документов.

«Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться», — уточнили в пресс-службе.

Во время осмотра на борту украинцев было найдено около 300 экземпляров камбалы-калкан и ставная сеть — незаконное орудие лова. При этом у браконьеров отсутствовали судовые и регистрационные документы, включая разрешения на право лова водных биоресурсов.

После задержания судно вместе с экипажем доставили в Керчь для дальнейших разбирательств.

В ноябре 2018 года российские погранслужбы задержали в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины, направлявшихся в Азовское море. Украинские экипажи устроили провокацию и вторглись в территориальные воды России, при этом они не реагировали на законные требования сотрудников спецслужб об остановке, и военным РФ пришлось применить силу. В результате суда с 24 моряками были задержаны.