Спецназ Росгвардии занял второе место в командном зачете на чемпионате в Дубае

Москва, 15 февраля. Команда спецназа Росгвардии заняла второе место в общем зачете на соревнованиях в ОАЭ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Военнослужащие Центра «Витязь» выступили на международных соревнованиях UAR Swat Challenge. Росгвардейцы претендовали на первое место, но уступили хозяевам турнира всего 5 очков. Они привезли на родину несколько медалей.

В ходе соревнований спецназовцы продемонстрировали свои умения на разных этапах, но наибольшее количество баллов набрали за командные навыки. Одним из испытаний была эвакуация раненого на фоне сложной тактической обстановки.

По итогам этого этапа «Витязь» завоевал золотую медаль. Как отмечается в сообщении пресс-службы, таких высоких результатов удалось добиться благодаря постоянным тренировкам и опыту участия в контртеррористических операциях.

Кроме команды Центра «Витязь» в соревнованиях в Дубае приняли усастие СОБР «Рысь» из Чеченской Республики. Они вошли в десятку лучших команд мира.

Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии задержали мужчину, который угрожал взорвать жилой дом.