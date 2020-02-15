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Генпрокуратура РФ отреагировала на отказ Нидерландов передать материалы по MH17

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Генпрокуратура РФ отреагировала на отказ Нидерландов передать материалы по MH17

Москва, 15 февраля. Нидерланды отказались от проведения всестороннего расследования крушения малайзийского самолета МН17 на Украине, не согласившись судить подозреваемых в РФ, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Осенью прошлого года Генпрокуратура России обратилась в Министерство юстиции и безопасности Нидерландов с просьбой о передаче материалов по делу о крушении MH17 в связи с тем, по нему проходят трое российских граждан.

«К сожалению, в конце декабря 2019 г. поступил ответ об отказе в удовлетворении этой просьбы», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, как считают в ГП РФ, Амстердам вновь уклонился от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН.

По мнению Генпрокуратуры, участие российских правоохранителей в расследовании крушения МН17 обеспечило бы право потерпевших на установление истинных причин трагедии и на привлечение к ответственности виновных.

Ранее прокуратура Нидерландов обвинила трех россиян и украинца в крушении MH17. Осенью прошлого года министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур требует обнародовать все доказательства по крушению МН17 в Донбассе. По его словам, сделать какие-то выводы о виновности тех или иных лиц невозможно без детального изучения доказательств.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, потерпел крушению в июле 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.  

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Источник: Генеральная прокуратура России
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