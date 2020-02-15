Временная изоляция: как живет Благовещенск без китайских соседей по Амуру

В Россию 14 февраля по временному транспортному коридору через пункты пропуска «Благовещенск» и «Хэйхэ» вернулись шесть человек: пять россиян и один гражданин КНР. В обратном направлении выехали 53 гражданина Китая. Какая сейчас обстановка в Благовещенске и как ему временно живется без китайцев, узнал корреспондент Федерального агентства новостей.

Российский Благовещенск и китайский Хэйхэ смотрят друг на друга с противоположных берегов Амура. На карте кажется, что она идет чуть ближе к Китаю, но на самом деле пограничная линия расположена вдоль фарватера, потому ее положение меняется с изгибом реки.

Еще лет 30–40 назад на том берегу с российского «чертова колеса» можно было рассмотреть несколько заводских труб и крыши невысоких домов, вспоминают старожилы. Но Китай начал строиться такими темпами, что сейчас с его стороны возвышаются сплошь небоскребы, огромные торговые центры и свое «чертово колесо» — раза в два с половиной выше нашего. По вечерам высотки подсвечиваются и на каждой загорается цветной иероглиф.

«Пойдем смотреть на другую цивилизацию», — шутят жители, собираясь на прогулку на набережную.

Впрочем, с этой цивилизацией все местные давно хорошо знакомы. После закрытия производства город стал активно торговать с Китаем, чтобы прокормиться. С российской стороны возят золото, металл, сою, муку, кофе, конфеты и мед. Сейчас магазины драгоценностей пустуют без покупателей, а продуктовые магазины Благовещенска остались без относительно дешевых овощей и фруктов с китайской стороны.

«Если покупать в обычных супермаркетах, то покажется, что овощи и фрукты подорожали, — отмечают жители. — Но если знать места, где торгуют продавцы из Средней Азии, то можно продолжать вполне дешево их покупать. По крайней мере — это не Владивосток, где сейчас помидоры до 900 рублей за килограмм стоят».

14 февраля, пользуясь временным коридором, по грузовому понтонному мосту восемь машин завезли в Благовещенск овощи и фрукты, 10 машин доставили оборудование для Амурского ГПЗ. Еще одна машина привезла запчасти для техники. Из РФ на экспортном направлении отправили 18 машин с амурской соей и три грузовика с пиломатериалами. Еще 27 автомобилей с соей отправили из РФ в КНР через пункты пропуска «Поярково» и «Сюнькэ».

Ездить в гости в Хэйхэ еще 10-12 лет назад было очень выгодно, вспоминает собеседник ФАН, уроженец Благовещенска Федор.

«Да что говорить — у нас там многие покупали пожилым родителям квартиры, и пенсионеры там отлично жили, — рассказывает он. — Трехкомнатную квартиру можно было купить за 600 тысяч рублей. Мы постоянно ездили на ту сторону отдыхать, в баню и на массаж. Еда там дешевая, порции огромные — это нам всегда нравилось. Вещи всегда стоили невероятно дешево. Одежду низкого качества можно было продать на нашем берегу в два-три раза дороже, а уж вещь хорошего качества попадала в бутики с наценкой в 10 раз точно. Но после того, как юань вырос, это стало не так выгодно».

Зато китайцы теперь с удовольствием ездят на российскую сторону, строят торговые центры и базы, а еще приезжают поесть мороженое — их производители до сих пор не овладели секретом вкусного холодного лакомства. На удивление, торговые вывески в Благовещенске написаны на русском и лишь иногда дублируются на китайский. Например, на алкомаркетах или больших супермаркетах.

В ожидаемом будущем переправа к соседям пройдет через новый мост, но пока что в летнее время она проходит по понтонной переправе, а зимой — по крепкому льду Амура. В хорошую погоду люди гуляют по реке почти до пограничной линии, но дальше КПП в таких променадах зайти все равно не дадут. В эти дни прямо на амурском льду устраивают хоккейные турниры: импровизированную расчерченную площадку видно с берега, расположена она на российской территории.

«Выигрываем обычно мы», — смеются местные.

В разгар вспышки нового коронавируса граница с Китаем закрыта. Периодически ее открывают, чтобы выпустить группу россиян. В Благовещенске был введен масочный режим, но все же СМИ сильно преувеличили панику вокруг коронавируса, считают в городе.

В военном училище ДВОКУ не предпринимали вообще никаких особенных мер в связи со вспышкой нового вируса — все те же обычные мероприятия, что при сезонной вспышке гриппа, характерной для этих мест зимой. В середине февраля в масках можно увидеть только персонал крупной гостиницы, которая ориентируется на китайцев. Но в торговых центрах, в ресторанах — причем даже в китайских — масками никто не пользуется.

«Честно говоря, нам это сразу показалось глупостью и желанием продвинуть фармацевтов, создать повышенный спрос на маски, — рассуждает наша коллега из Хабаровска, где масочный режим действует с 10 февраля. — Маску нужно менять каждые два часа, и мы посчитали, что журналисту на работе потребуется 100 рублей на маски за рабочий день — 3000 рублей в месяц. Но при этом большинство врачей говорит о том, что маски не защищают и нужны не здоровым, а тем, кто уже заболел или чувствует недомогание».

Если в Благовещенске сейчас и используют маски, то только для бега: несмотря на мороз, многие продолжают беговые тренировки на набережной Амура. По их меркам, на неделе ощутимо потеплело: всего 18 градусов ниже нуля вместо привычных в это время года 30 градусов мороза по Цельсию. Старожилы утверждают, что климат в этой части Дальнего Востока ощутимо меняется — все из-за водохранилищ от электростанций по соседству.

«Раньше на ноябрьских демонстрациях было по колено снега и суровый минус, — вспоминает Федор. — А сейчас в начале ноября пошел дождь после заморозков, и весь город превратился в каток. У нас фиксировали по 500–600 травм в день».

Коронавируса в Благовещенске не боятся, но он мешает нормальному сообщению с соседями с того берега реки, торговле с ними и бизнесу. Пока что Китай находится на карантине и в вирусной изоляции.

Напомним, по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина граница с Китаем закрыта до 1 марта в пяти дальневосточных регионах, в том числе и в Благовещенске.