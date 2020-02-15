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Турция поставками радикалов дает ПНС Ливии ложную надежду на сохранение власти

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Турция поставками радикалов дает ПНС Ливии ложную надежду на сохранение власти

Москва, 15 февраля. Турция, перебрасывая в Триполи террористов, дает так называемому Правительству национального согласия Ливии ложную надежду на сохранение власти в государстве. Об этом заявил политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Анкара продолжает перебрасывать в Триполи радикалов, которых завербовала в сирийской провинции Идлиб. Ежедневно в Ливию прибывают от трех до восьми лайнеров, которые перевозят боевиков.

Террористы получают около двух тысяч долларов каждый месяц за нахождение в рядах незаконных вооруженных банд, которые прикрывает глава ПНС Ливии Файез Саррадж.

Турция поставками радикалов дает ПНС Ливии ложную надежду на сохранение власти

Шаповалов назвал действия Турции грубой военной интервенцией, которая направлена на эскалацию конфликта. В то время как Россия прилагает все усилия для достижения мира в Ливии.

«Турция фактически усиливает противостояние между так называемым ПНС и Ливийской национальной армией (ЛНА), препятствуя мирному урегулированию ситуации и угрожая жизни и здоровью ливийского народа», — цитирует эксперта iReactor.

По мнению политолога, переброска террористов в Триполи лишь провоцирует другие страны на вовлечение в эскалацию. Он считает, что вмешательство Турции может привести к «эффекту домино», которое обернется плачевными последствиями для всего региона.

Напомним, что ПНС Ливии, которому оказывает поддержку Анкара, – искусственно созданная структура, ее не раз уличали в связях с запрещенными в России международными террористическими организациями ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. Известно, что Турция поставляет ПНС Ливии военную технику и боеприпасы.

Журналистам Федерального агентства новостей (ФАН) удалось выяснить, насколько огромны масштабы поставок Анкары. Турецкие власти нарушают оружейное эмбарго ООН и те обязательства, которые Анкара взяла на себя по итогам берлинской международной конференции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: iReactor
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