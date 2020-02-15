Турция поставками радикалов дает ПНС Ливии ложную надежду на сохранение власти

Москва, 15 февраля. Турция, перебрасывая в Триполи террористов, дает так называемому Правительству национального согласия Ливии ложную надежду на сохранение власти в государстве. Об этом заявил политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Анкара продолжает перебрасывать в Триполи радикалов, которых завербовала в сирийской провинции Идлиб. Ежедневно в Ливию прибывают от трех до восьми лайнеров, которые перевозят боевиков.

Террористы получают около двух тысяч долларов каждый месяц за нахождение в рядах незаконных вооруженных банд, которые прикрывает глава ПНС Ливии Файез Саррадж.

Шаповалов назвал действия Турции грубой военной интервенцией, которая направлена на эскалацию конфликта. В то время как Россия прилагает все усилия для достижения мира в Ливии.

«Турция фактически усиливает противостояние между так называемым ПНС и Ливийской национальной армией (ЛНА), препятствуя мирному урегулированию ситуации и угрожая жизни и здоровью ливийского народа», — цитирует эксперта iReactor.

По мнению политолога, переброска террористов в Триполи лишь провоцирует другие страны на вовлечение в эскалацию. Он считает, что вмешательство Турции может привести к «эффекту домино», которое обернется плачевными последствиями для всего региона.

Напомним, что ПНС Ливии, которому оказывает поддержку Анкара, – искусственно созданная структура, ее не раз уличали в связях с запрещенными в России международными террористическими организациями ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. Известно, что Турция поставляет ПНС Ливии военную технику и боеприпасы.

Журналистам Федерального агентства новостей (ФАН) удалось выяснить, насколько огромны масштабы поставок Анкары. Турецкие власти нарушают оружейное эмбарго ООН и те обязательства, которые Анкара взяла на себя по итогам берлинской международной конференции.

1 Организация запрещена на территории РФ.