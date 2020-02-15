Охотник в Ростовской области случайно застрелил 11-летнего мальчика

Ростов-на-Дону, 15 февраля. Житель Азова случайно застрелил из ружья 11-летнего сына своего друга, сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

По данным следствия, 13 февраля мужчина со своим знакомым и его сыном поехали на охоту. Подозреваемый зарядил охотничье ружье и положил между водительским и пассажирским сиденьями дулом по направлению, где сидел мальчик.

Во время езды произошел самопроизвольный выстрел, в результате которого пуля попала в живот подростку. Пострадавшего доставили в больницу, где мальчик скончался.

Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, расследование продолжается. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что у 11-летнего школьника в Волгограде в руках взорвался и загорелся смартфон. Подросток получил ожоги рук.