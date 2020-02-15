Сын Собчак не узнал мать на откровенном фото с Глюкозой

Москва, 15 февраля. Сын журналистки Ксении Собчак Платон не узнал мать на откровенной фотографии, сделанной на Мальдивах.

Звезда шоу-бизнеса распечатала фотографию, на которой позирует на фоне моря вместе с певицей Глюкозой и светской львицей Яной Расковаловой топлес.

38-летняя ведущая поинтересовалась у сына, нравится ли ему кадр. На что трехлетний малыш ответил утвердительно.

«А кто на портрете изображен?» — спросила у сына Собчак. «Вита», — ответил Платон. «Посмотри внимательно. Ты уверен, что это три Виты?» — переспросила ребенка ведущая. «Да», — сказал мальчик, повернувшись к матери с улыбкой.

Накануне теледива опубликовала в своем профиле в Instagram провокационное фото, подписав его: «Отчаянные и отчаявшиеся». На кадре звезда позирует вместе со своими подругами в легких платьях, при этом грудь у девушек оголена, они лишь руками прячут интимные места друг друга.

Новая публикация 38-летней Собчак буквально взорвал ее страницу в соцсети. В комментариях развернулись настоящие страсти — фолловеры спорили, у кого же из «великой троицы» грудь краше и натуральнее.

Напомним, Ксения Собчак родила сына от актера и режиссера Максима Виторгана. Сейчас пара в разводе, осенью прошлого года звезда выскочила замуж за театрального режиссера Константина Богомолова.