Киркоров рассказал про свою первую любовь «из очень воспитанной семьи»

Москва, 15 февраля. Певец Филипп Киркоров в День святого Валентина рассказал о своей первой любви. О давних чувствах он вспомнил в студии шоу Ивана Урганта.

Киркоров стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, где ведущий по случаю дня всех влюбленных спросил его о личном. По словам артиста, его первой любовью ы начальной школе была девочка «Людочка» «из очень воспитанной, культурной семьи».

Исполнитель поделился, что вместе с ней они учились в музыкальной школе, где в хоре пели известную композицию «Беловежская пуща».

Поп-король признался, что оказывал возлюбленной знаки внимания, в том числе, привозя из Болгарии, где родился, различные сувениры.

Он отметил, что не знает, где и как живет его первая любовь сейчас. Как выразился артист, с течением времени «потерялись».

Кроме того, в ходе шоу Киркоров обсудил в Ургантом свою новую песню «Романы» и нашумевшее видео к ней с участием юмористки Екатерины Варнавы. Клип вызвал бурные дискуссии. Многие сочли, что он оскорбляет чувства верующих, и осудили певца за выбор связанной с религией тематики. Однако народный артист России заявил, что не боится подобных обвинений и сравнил видео с сериалом «Молодой папа». За несколько часов после премьеры клип набрал более 227 тысяч просмотров.

Снявшаяся в нем Варнава подверглась нападкам хейтеров в соцсетях. Они назвали ее совместное творение с Киркоровым безвкусицей и упрекнули в оскорблении религии. Даже несмотря на то, что многие поклонники все же отнеслись к работе положительно, она довольно остро отреагировала на наиболее болезненные комментарии.