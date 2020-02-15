Супруга Мартиросяна рассказала о рождении мальчика весом 87 кг

Москва, 15 февраля. Известный шоумен Гарик Мартиросян в День всех влюбленных столкнулся с муками выбора: юморист не мог определиться, какой букет подарить супруге — цветочный или шоколадный. Помогли ему подписчики в Instagram.

«Букет голландских тюльпанов или букет из швейцарских шоколадок?» — задался он вопросом.

Креативные подписчики предложили альтернативные варианты: композицию из пятитысячных купюр, из колец с бриллиантами или и вовсе букет из шашлыков.

«А мне лучше шашлык, чем шоколад. Даже можно и без цветов!» — добавила lorisoly1812.

14 февраля выдался в семье Мартиросяна вдвойне радостным, поскольку в этот день он праздновал 46-летие. Этому событию не менее шутливый пост, чем у мужа, посвятила его супруга Жанна Левина.

На фотографии девушка запечатлена с воздушными шариками всевозможных форм: в виде сердец, губ и малыша в памперсе.

«Можете нас поздравить. У нас родился мальчик. Вес 87 килограмм, рост один метр, 83 сантиметра, 8/10 по шкале Апгар, 46 лет», — рассказала она.

Интернет-пользователи осыпали пару комплиментами и пожелали имениннику всего самого лучшего.

Мартиросян познакомился с супругой в 1997 году в Сочи, куда приехал на КВН. Уже в следующем году они поженились, вскоре у них родились двое детей — Жасмин и Даниэль. Дать такое имя мальчику предложил американский актер Стивен Сигал в одном из выпусков передачи «Прожекторперисхилтон». Впоследствии, однако, выяснилось, что этот эпизод был постановочным.

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