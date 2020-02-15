Сирия, 15 февраля. Террористы «Исламского государства»1 совершили сразу два нападения в Дейр-эз-Зоре. В Киркуке обстреляна американская военная база. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносит точечные удары по укреплениям «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Алеппо и в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Алеппо обмениваются ударами с джихадистами и, по неподтвержденным данным, потеряли БМП и несколько бойцов.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершило два нападения на востоке Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанесла удар по опорным пунктам сирийской армии на юго-западе Алеппо.

Курдские вооруженные формирования: потеряли несколько бойцов в результате нападений террористов ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

В южной части Алеппо с рассветом возобновились бои между отрядами Сирийской арабской армии (САА) и боевиками альянса «Хайят Тахрир аш-Шам». Подконтрольный джихадистам медиаресурс «Ибаа» утром разместил информация о ранении и гибели нескольких военнослужащих у деревни Шейх-Акиль в юго-западной части провинции. Возобновлены бои в районе поселка Урм-ас-Сугра, где радикалам удалось в ходе артиллерийского повредить БПМ САА.

Подразделения сирийской армии ведут огонь по укрепленным районам боевиков у города Анадан, как передает портал Step News. Вчера армии удалось отбить контрнаступление джихадистов, которые надеялись вернуть себе позиции у международной трассы М-5, однако несмотря на заявления оппозиционных источников об успехах незаконных группировок на юге Алеппо, правительственные силы пока удерживают трассу под своим контролем и сумели занять позиции в районе 46-ой базы и у поселений Урм-ас-Сугра и Урм-аль-Кубра.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за минирование автомобиля в городе Ат-Таяна. Как сообщает медиацентр террористов, самодельная бомба была установлена в автомобиль «Демократических сил Сирии» (SDF). При детонации самодельного взрывного устройства пострадали пять боевиков.

Террористы также сообщили о совершенном ими покушении на группу боевиков SDF в поселке Зибан. Отряд террористов ИГИЛ во время ночной вылазки обстрелял из автоматов автомобиль. Пострадали несколько членов «Демократических сил». Несмотря на регулярно публикуемые пресс-центром SDF отчеты об успешных рейдах против «спящих ячеек» ИГИЛ, нападения и подрывы на оккупированных курдскими вооруженными формированиями территориях продолжаются.

Провинция Идлиб

На юго-востоке Идлиба авиация и артиллерия САА ведет обстрел укрытий джихадистов в районе поселка Кафр-Набиль, на подступах к городу Маарет-Мисрин и лагерю для беженцев близ деревни Сармада, как передает Telegram-канал OGN News. Пока не поступало сведений о потерях джихадистов в живой силе или боевой технике.

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в поселке Коринша погиб гражданский. Мужчина скончался от полученных ран, после того как на улице его расстреляла группа неизвестных боевиков. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за убийство. Отметим, что поселок находится в оккупации боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных бандформирований: мужчина мог стать жертвой междоусобной разборки группировок.

Ирак

Как сообщает ливанское новостное агентство Al Masdar, по иранской военной базе в провинции Киркук неизвестные нанесли ракетный удар. Примерно в 8.45 по местному времени несколько ракетных снарядов были выпущены по укреплениям базы, где базируются также американские войска. По информации, предоставленной неназванным источником из служб внутренней безопасности, пострадавших в результате обстрела нет, обстрел причинил только незначительный ущерб. В ходе рейда в окрестностях базы была обнаружены брошенная ракетная установка. Напомним, в последний раз атака на базу была совершена 27 декабря 2019, в результате обстрела был убит американский солдат. Вашингтон обвинил в обстреле военизированную ливанскую группировку «Хезболла». В отместку ВВС США нанесли авиаудары по позициям ополчения, убив 25 бойцов.

1 Организация запрещена на территории РФ.