Миро посоветовала Плющенко поискать адекватную женщину на место Рудковской

Москва, 15 февраля. Блогер Лена Миро упрекнула продюсера Яну Рудковскую в чрезмерном использовании фотошопа. По ее мнению, Рудковская в Instagram и в жизни — два абсолютно разных человека.

В своем блоге в «Живом журнале» Миро прошлась по внешности 45-летней светской львицы. Блогер призналась, что не понимает, какие комплексы и проблемы должны быть, чтобы обрабатывать свои фотографии до неузнаваемости.

«Слева — обычная женщина лет 30, справа — усатая 60-летняя бабка испитого вида. Реально страшная, будто из триллера о том, как баба Яга пережила атомную войну и наелась в лесу грибов», — написала Миро.

По мнению автора блога, супругу Рудковской, фигуристу Евгению Плющенко не повезло с женой. Во-первых, как считает Миро, продюсер «не просто некрасивая», во-вторых, «откровенно дурная».

Супруг, как пролагает Миро, попытался защитить жену, заявив, что Рудковская «бомбически выглядит». По словам блогера, в этот момент ей стало жаль Плющенко.

Более того, Миро надеется, что у профессионального спортсмена есть красивая и адекватная любовница. Она посоветовала Плющенко поискать женщину на стороне, если у него ее пока нет.