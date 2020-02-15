Осташко заявил, что Facebook и Twitter вынуждают применять радикальные меры

На этой неделе мировой суд в Москве признал соцсети Facebook и Twitter виновными в неисполнении закона РФ о локализации базы данных российских пользователей. В течение 60 дней они обязаны выплатить штрафы в размере четырех миллионов рублей. Но, по мнению главного редактора PolitRussia Руслана Осташко, ограничиваться штрафами в отношении американских интернет-гигантов неправильно.

Руслан Осташко убежден, что западные интернет-сервисы обязаны соблюдать требования законодательства страны, в которой они ведут свою деятельность. А раз российское законодательство требует, чтобы государству — в частности, силовым структурам — был обеспечен доступ к информации, которая хранится на западных серверах, значит Facebook, Twitter, YouTube и другие должны выполнять это требование, уверен политолог, общественный деятель, видеоблогер и эксперт по информационной безопасности.

«Это нужно и важно, если есть какая-либо угроза, и для борьбы с терроризмом, и для раскрытия преступлений, — пояснил Осташко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Невозможность получать информацию позволяет злоумышленникам использовать Facebook, Twitter и другие ресурсы без риска того, что они будут разоблачены. Конечно, это ненормально».

Собеседник ФАН считает, что ограничиваться штрафами в отношении иностранных интернет-сервисов неправильно. Он предлагает блокировать их работу в России, если они отказываются выполнять российские законы и, в частности, так называемый «пакет Яровой» — законы, имеющие антитеррористическую направленность.

В качестве примера Осташко назвал борьбу Роскомнадзора с Telegram и блокировку на территории РФ сервиса LinkedIn.

«С Facebook, Twitter и другими сервисами так не получается, потому что ими пользуется огромное число российских граждан. Поэтому [основатель Facebook Марк] Цукерберг и другие уверены в своей безнаказанности и не подчиняются требованиям российских властей, а штрафы, которые им выписывают, ничего не значат для таких интернет-гигантов. Очевидно, что с помощью таких штрафов их не заставить выполнять наши законы», — сетует Осташко.

По его мнению, чтобы Facebook и другие американские сервисы выполнили предписание обеспечить РФ доступ к данным россиян, они должны понимать, что в противном случае их могут заблокировать, как это сделано в Китае. Тогда они сами не захотят терять российскую аудиторию, на которой они зарабатывают огромные деньги.

Кроме того, главред PolitRussia напомнил, что закон РФ предписывает зарубежным компаниям, зарабатывающим деньги в России, иметь свое представительство в нашей стране.