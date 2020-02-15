«Часовые Родины» на Амуре отметили 80-летие Дальневосточного командного училища

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) решением президента России в конце декабря прошлого года за особые ратные заслуги к своему 80-летнему юбилею получило орден Жукова. Торжественная церемония состоится в Москве в ближайшие дни, а 14 февраля с праздничным визитом в Благовещенске побывал заместитель министра обороны России Александр Фомин. Кто и в каких условиях служит на Амуре у границы с Китаем — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Рокоссовского появилось на берегу Амура в 1940 году — при основании его назвали Благовещенским военным училищем. Первые 790 выпускников через две недели после окончания учебы ушли на фронт Великой Отечественной войны.

Военная подготовка и качество знаний проверялись в тяжелых боях: выпускники с Дальнего Востока попали на все фронты. В «битве за Москву», а также в ходе контрнаступления и общего наступления советских войск участвовало около двух тысяч выпускников пехотного училища. В 1942 году из офицеров, курсантов и солдат училища сформировали две курсантские стрелковые бригады, которые мужественно сражались на Степном и Ленинградском фронтах. После больших потерь в 1943 году бригады были переформированы в стрелковые дивизии и в таком составе прошли всю войну. В 1942 году училище выпустило 2889 офицеров. Выпускники участвовали во всех сражениях Великой Отечественной войны, в разгроме квантунской японской армии в Китае и Монголии.

Ахмед Закиров форсировал Днепр и выбивал врага с правого берега. Михаил Федин командовал танково-десантной ротой на Белгородско-Харьковском направлении: его бойцы за двое суток уничтожили около 200 гитлеровцев. Иван Холобцев вел за собой гвардейский стрелковый полк, успешно форсировал реку Одер, отразил многочисленные контратаки противника и стал одним из первых Героев СССР из числа выпускников своего училища.

Сейчас у ДВОКУ на собственной доске почета 41 офицер, удостоенный звания Героя СССР и РФ. Выпускники командуют войсками во всех регионах России, после Великой Отечественной войны принимали участие в вооруженных конфликтах во Вьетнаме, Египте, Сирии, Лаосе, Кубе, Афганистане, на острове Даманский, в Северо-Кавказском регионе, в Южной Осетии и других «горячих точках».

«Я поражен подготовкой курсантов и слушателей, техническим оснащением училища, профессиональным преподавательским составом, — признался Александр Фомин после визита в ДВОКУ. — Тем, как организована учебная работа, процесс боевой и политической подготовки. Во всех отношениях училище готовит профессионалов самого высокого класса. Очень много офицеров добились больших успехов, принимали участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны и участвуют в современных боевых действиях. Их заслуги отмечены наградами».

«Я ничего здесь не узнаю»

Поздравить военную альма-матер с юбилеем в Благовещенск приехал выпускник 1956 года Николай Куценко. Он удивленно прошелся по территории современного ДВОКУ.

«Честно сказать, я вообще ничего здесь не узнал, — пояснил он. — Когда мы прибыли сюда из Рязанского училища, здесь было три казармы на четыре роты, небольшой клуб и столовая. Мы готовились в поле и на стрельбищах. От Хэй-хе, на другом берегу Амура, виднелись лишь крыши невысоких зданий…»

Сегодня Хэй-хе с той стороны реки всеми своими зданиями кричит о том, что он — Китай. По вечерам на небоскребах на набережных горят огромные иероглифы, а для тех, кто их не читает, на торговом центре кириллицей написано «Юань Дун».

Но и ДВОКУ за 64 года превратился в совершенно новое училище, считает Куценко.

«Здесь созданы все условия для успешной учебы, чтобы потом с этими знаниями идти в войска, — заметил он. — Сразу после поступления на вооружение новая техника приходит и сюда, чтобы солдаты учились с ней работать».

На небольшой выставке кафедры вооружения Николай Иванович нашел свое любимое оружие тех времен — пулемет «Максим». Кстати, в отличие от современных военных, он называет его на старый лад — с ударением на первый слог. После его рассказов о разборке пулемета на составные части молодые преподаватели в коридоре задумались: «Надо бы самим разобрать — посмотреть, про какую алюминиевую нить он говорил».

Сейчас ДВОКУ готовит офицеров с высшим профессиональным образованием и прапорщиков по программе среднего профессионального образования. Основные военные специальности — мотострелки, горные и арктические мотострелки. Будущие офицеры проходят альпинистскую подготовку в лагерях «Безенги», «Джантуган», «Уллу-тау», «Терскол», на Восточном Саяне и полигоне «Дарьял». Рабочие группы подготовки арктических подразделений участвовали в учениях в соединениях Северного флота, изучали условия службы и жизни в Арктике на острове Котельный. Конкурс в училище на высшее образование в 2016–2018 годах составлял от трех до восьми человек на место.

Курсанты ДВОКУ в течение последних трех лет занимали первые места в конкурсах Армейских международных игр «Морской десант», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж», хотя снайперы здесь готовятся не в рамках основной учебной программы, а факультативно. Александра Фомина во время экскурсии по училищу попросили добавить обучение мастерству снайперов в общую программу.

«У нас один после соревнований в охрану президента ушел», — с гордостью говорят тренеры.

Танки на всех языках

К российским «часовым Родины» на время обучения присоединяются иностранные студенты: многие страны присылают в ДВОКУ своих молодых военных, чтобы получить опыт работы с российской военной техникой, которую они закупают. На 25-градусном морозе маршируют парни из Венесуэлы, Перу, стран Африки, Средней Азии и Ближнего Востока.

Некоторые приезжают с приличной базой русского языка и подтягивают только военную терминологию, но есть и те, кто учит язык с нуля. Обучение начинается сразу со специфических терминов: «есть танки, нет танков, много танков». Впрочем, к последнему курсу все уже общаются между собой на одном языке, говорят на русском в увольнении в Благовещенске. Русские студенты учат английский и китайский — при обучении, конечно, учитывается близость границы.

Специально к приезду замминистра подготовили музыкальный сюрприз — сводным иностранным хором исполнили «Подмосковные вечера» и «На границе». Полиглот Александр Фомин в ответ пообщался с португалоязычными военными на их родном языке и поблагодарил всех за небольшой концерт на пяти наречиях.

«Мы благодарны дружественным государствам за то, что мы вместе, — сказал Фомин, поздравляя курсантов и преподавателей ДВОКУ. — Желаю вам блестящей военной карьеры, но при том условии, что мы будем жить под мирным небом».

Во время визита в ДВОКУ Фомину показали также танковый полигон, построенный к российскому этапу прошлых «Армейских игр»: теперь им пользуются для тренировок и обучения. Здесь же находится дальневосточный филиал парка «Патриот» — исторический парк в виде реконструированной партизанской деревни. В нее можно попасть на специальную историческую экскурсию с воссозданием быта советских партизан.

На этой же территории тренируются лыжники и саночники с лошадьми и хаски: эти навыки особенно нужны арктическим мотострелкам спецбригад на нашем Севере. Кстати, курсанты ДВОКУ один из старших курсов практически полностью проводят в командировочных учениях в других регионах России, так что учеба не ограничивается только Дальним Востоком.