Stand up-комик Ахмедова призналась, что борется с депрессией

Москва, 15 февраля. Звезда шоу Stand Up Юлия Ахмедова призналась, что страдает от депрессии и пытается бороться с ней с помощью врачей.

Известная многим по программе на ТНТ stand up-комик рассказала, что ее сценический образ заметно отличается от состояния в обычной жизни. По ее словам, она имеет склонность к апатии, поэтому часто обращается к психологам и становится пациенткой кризисных центров.

Ахмедова уверена, что в ее ситуации игнорировать квалифицированную помощь безответственно.

«Выбраться из депрессии мне помогают врачи. Я этого не скрываю. У меня есть болезни, я склонна к депрессии и пью антидепрессанты, каждую неделю посещаю психолога, психотерапевта», — пояснила она.

Звезда ТНТ сообщила, что впервые посетила психолога несколько лет назад, когда заметила, что апатичность прогрессировала. После общения с ней специалист принял решение о необходимости медикаментозного лечения и постоянного наблюдения.

Юмористка убеждена в том, что ничего зазорного в обращении к психологам нет, и если человек не в состоянии преодолеть свое расстройство самостоятельно, он должен прибегнуть к помощи профессионалов.

«Это не шутки. Человеку очень трудно справиться с депрессией самостоятельно. [...] У людей заложено в головах, что ходить к психологу — это стыд, блажь», — уверена она.

В октябре 2019 года Ахмедова из-за нервного срыва проходила лечение в кризисном центре в Москве. Одна из пациенток учреждения, которая не в первый раз попала к медикам одновременно со звездой Stand Up, рассказывала, что у нее сложилось ощущение, будто юмористка никогда не покидает центр.