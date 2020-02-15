Выплаты по ипотеке предложили снизить в России

Москва, 15 февраля. Предложения, касающиеся снижения размера выплат россиян по ипотечным кредитам, должны быть представлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину к 16 марта этого года. Об этом говорится на сайте правительства.

В минувший четверг Кабмин провел заседание, после чего опубликовал принятые в ходе встречи решения. Согласно одному из них, в России предлагается снизить выплаты граждан по ипотеке.

Соответствующие предложения должны представить Мишустину первый зампредседателя Кабмина Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«(…) представить председателю правительства РФ Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам», — говорится в размещенном на сайте Кабмина документе.

Премьер-министр также должен получить предложения по созданию условий рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке.

Кроме того, правительство поручило Минстрою, Минэкономразвития и Росреестру до 16 марта разработать меры по вовлечению в сферу жилищного строительства неэффективно используемых земельных участков.

Обеспечить информирование россиян о льготных программах ипотеки должен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяко предложил упростить процедуру получения ипотеки за счет материнского капитала. По мнению главы ведомства, необходимо организовать прямое взаимодействие между кредитными организациями и Пенсионным фондом. В таком случае россиянам достаточно будет обратиться только в банк.