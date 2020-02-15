Жильцов украинской многоэтажки ошарашил портрет Зеленского в лифте

Киев, 15 февраля. Жильцов одной из украинских многоэтажек разыграли, повесив в лифте портрет главы государства Владимира Зеленского. Реакция украинцев в целом была положительной на «появление» в лифте президента.

Видео, на котором запечатлена реакция украинцев на портрет Зеленского в лифте, появилось на просторах Интернета в пятницу.

Реакция людей на портрет Зеленского в лифте была разной, но, стоит отметить, большинство отнеслось к этому с юмором, многих даже ошарашило «появление» главы государства в кабинке.

«О, Божечки, кто это нам такой праздник сделал?»; «Да ты что! Зеленский. А я испугалась»; «Как живой… Домой забрать?»; «Надо сфотографироваться, пока не запороли. Ведь не поверят!»; «Что такое? Ну… Красавец»; «Ага, а рамка же не дешевая»; «Между нами любовь между нами любовь…»; «Здрасьте… Как дела, президент?» — говорили граждане Украины.

Лишь один украинец назвал появление в кабинке изображения Зеленского идиотизмом и попытался оторвать портрет от стенки.

Зеленский в прошлом году на торжественном заседании Верховной рады по случаю его инаугурации призвал чиновников вешать в кабинетах фотографии своих детей, а не его портреты. Он попросил политиков смотреть в глаза своим детям, когда они принимают решение. Глава украинского государства подчеркнул, что «президент — не икона, не идол».