Пушков поставил на место не согласившийся с Путиным МИД Британии

Москва, 15 февраля. Пафос, с которым МИД Великобритании отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности терминам «мама и папа», не вполне понятен. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

В своем микроблоге Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике поставил на место британское ведомство, не согласившееся с Путиным. Сенатор подчеркнул, что если в Британии хотят использовать понятия «родитель один и два», а также иметь детей без пола, это «их дело».

«Мы им ничего не навязываем. Но и чуждых нам понятий не примем», — добавил Пушков.

Российский лидер ранее провел встречу с участниками рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ. Путин подчеркнул, что понятия «родитель номер один» или «родитель номер два» никогда не заменят слова «мама» и «папа» в России. Глава государства заверил, что пока он стоит на посту президента, никаких изменений на этот счет не произойдет.

МИД Британии резко отреагировал на слова российского лидера. Ведомство призвало бороться с дискриминацией сексуальных меньшинств и объявило, что гордится легализацией однополых браков в Соединенном Королевстве.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью Федеральному агентству новостей заявила, что Россия не должна подвергаться западным веяниям, в том числе относительно полного равноправия полов.