ФСБ пресекла работу крупной нарколаборатории в Крыму

Симферополь, 15 февраля. Сотрудники ФСБ пресекли работу крупной лаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по республике Крым и Севастополю.

«Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения… Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств группой лиц в особо крупном размере)»,— уточнили в ведомстве.

По информации ФСБ, лаборатория располагалась в одном из арендованных частных домов в Симферополе, ее организовали двое горожан в возрасте 23 и 24 лет. Созданные в ней наркотики распространялись на территории Крыма, Севастополя и Краснодарского края посредством «закладок».

В ходе оперативных мероприятий сотрудники спецслужб обнаружили в доме, где находился «цех», и на специальном складе в Белогорском районе более 16 килограммов наркотического средства и свыше 700 литров прекурсоров для его изготовления. Находки были изъяты. Также в помещении было зафиксировано оборудование.

Следствие и оперативные мероприятия по делу продолжаются. Отмечается, что виновным может грозить пожизненное лишение свободы.

В январе сотрудники ФСБ в ходе спецоперации ликвидировали цех по изготовлению и фасовке синтетических наркотиков в подмосковном Серпухове, напоминает «Ридус». Тогда в нарколаборатории было обнаружено около 66 килограммов мефедрона и более 600 литров наркотических веществ в жидкой форме. Организаторы серпуховской лаборатории наладили бесконтактный сбыт особо крупных партий в интересах одного из интернет-магазинов.