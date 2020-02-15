Биатлонист Устюгов лишен золота Олимпиады в Сочи из-за допинга

Антхольц, 15 февраля. Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении допинговых правил и лишен золота сочинской Олимпиады, в связи с его дисквалификацией Россия теряет первое место в мужской эстафетной гонке в рамках Игр. Об этом сообщает источник, знакомый с ходом дела спортсмена.

Из-за выявленного нарушения результаты спортсмена за период с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/14 подлежат дисквалификации со всеми вытекающими последствиями, включая лишение всех медалей, очков и призов.

Кроме того, аннулированы будут достижения Устюгова на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, где россиянин завоевал золотую медаль в эстафете. Вместе с ним без награды останутся Дмитрий Малышко, Алексей Волков и Антон Шипулин.

Наряду с Устюговым дисквалифицирована биатлонистка Светлана Слепцова. Среди последствий отстранения для нее также определено аннулирование результатов за конкретный период.

Спортсмены оказывались в центре допингового скандала в 2018 году, однако впоследствии получали право соревноваться вновь.