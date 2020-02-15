Две жительницы Татарстана узнали, что 47 лет назад их перепутали в роддоме

Казань, 15 февраля. Две жительницы Татарстана узнали спустя почти полвека, что их перепутали в роддоме. Об этом сообщили в эфире телеканала ТНВ.

История с подменой произошла 47 лет назад в селе Базарные Матаки. ДНК-тест подтвердил, что Ангелину Белову и Гульсину Грязнову перепутали в роддоме. Воспитавшие их родители, как выяснилось, были неродные.

Виновных в трагедии будет непросто найти — врачи больше не работают в старом роддоме. В районном центре построили новое медучреждение.

Однако Ангелина Белова заявила, что намерена подать в суд на Минздрав России. По словам юриста Елены Федотовой, в этом деле срок давно исчисляется с момента, когда пострадавшее лицо узнало о нарушении прав.

Ранее похожая история произошла в Канаде. Двое друзей узнали только через 41 год, что их перепутали в роддоме.