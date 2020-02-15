АС создает группу по наблюдению за перемирием в Ливии

Мюнхен, 15 февраля. Члены Африканского союза (АС) сообщили о готовности направить в Ливию группу наблюдателей, которые будут контролировать режим прекращения огня. Об этом рассказал Смаил Шерги, комиссар АС по вопросам мира и безопасности.

«Африканский Союз был бы готов отправиться в Ливию. Очень важно поддерживать режим прекращения огня на месте», — пояснил он.

По словам Шерги, в состав экспертной группы, ответственной за мониторинг ситуации в Ливии, могут войти как гражданские специалисты, так и военные наблюдатели.

Тяжелая ситуация в Ливии была спровоцирована вмешательством США во внутренние дела страны. Боевики убили законного лидера Ливии Муаммара Каддафи, после чего страна погрузилась в глубокий кризис.

Сейчас на территории Ливии введен режим прекращения огня, добиться которого удалось Москве, убедившей стороны конфликта — Ливийскую национальную армию (ЛНА) и так называемое Правительство национального согласия — сесть за стол переговоров и обсудить взаимные претензии.

Усилия России по достижению мира в Ливии легли в основу берлинской конференции, где при участии 16 государств была принята резолюция по дальнейшей деэскалации внутриливийского кризиса.