Получившая кольцо с бриллиантом Лолита не хочет замуж

Москва, 15 февраля. Известная эстрадная певица Лолита Милявская объявила, что пока не хочет замуж, несмотря на кольцо с бриллиантом, которое получила в подарок в День святого Валентина.

Не секрет, что недавно в жизни исполнительницы появился загадочный бизнесмен, имя которого Лолита держит в тайне. По ее словам, кавалер — непубличный человек, который «занимает серьезную должность».

Не так давно артистка рассталась с пятым супругом, теннисистом Дмитрием Ивановым. На фоне стресса из-за разрыва Милявская резко похудела.

Вступать в новый брак певица не торопится. На День всех влюбленных ей подарили дорогое украшение, однако артистка тут же обратила внимание прессы и фанатов, что оно никак не относится к помолвке. Возлюбленный при этом немного ошибся с размером кольца.

«Замуж — ни в коем случае! Опять у плиты стоять, борщи варить? Ну уж нет, дайте мне нагуляться!» — цитирует Лолиту KP.Ru.

Исполнительница заявила, что в ответ любимому мужчине не стала ничего дарить.

Ранее Милявская рассказала, что недавно провела отпуск в Израиле в сопровождении нового возлюбленного. По ее словам, пара много гуляла, пила вино и плавала в бассейне. Певица уточнила, что за поездку не отдала ни копейки — все расходы оплатил ее кавалер. Милявской очень понравился такой широкий жест.