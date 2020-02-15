Биатлонистку Слепцову дисквалифицировали на два года за допинг

Антхольц, 15 февраля. Биатлонистка и олимпийская чемпионка 2010 года Светлана Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на два года. Об этом сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

Кроме того, аннулированы ее спортивные результаты с 22 марта 2013 года до конца сезона-2013/14.

Сообщается, что решение дисквалификации россиянки было принято во вторник, 11 февраля. Слепцова признана виновной в использовании запрещенной субстанции в нарушение статьи 2.2 антидопинговых правил Международного союза биатлонистов (IBU).

Спортсменка завершила карьеру в 2017 году, но срок дисквалификации будет отсчитываться с даты вынесения решения о ней.

В период, за который решено аннулировать достижения, Слепцова практически не выступала на международной арене. Один раз она соревновалась на Кубке мира на этапе во французском Анси, где в составе эстафетной команды заняла шестое место. Этот результат будет отменен.

В карьере Слепцовой это не первый подобный скандал. Россиянку обвиняли в нарушении антидопинговых правил в августе 2018 года. Тогда под подозрением оказалась она и трое спортсменов-мужчин: Евгений Устюгов, Александр Печенкин и Александр Чернышов.

После инцидента биатлонистка назвала обвинения в применении допинга смешными и подчеркнула, что в ее спортивной биографии никогда не было положительных проб.