Бывший депутат Верховной рады Игорь Васюник назвали три критерия для отбора украинцев на государственную службу. Среди них — открытая ненависть к России. По мнению российского сенатора от Крыма Сергея Цекова, такой подход приведет к тому, что Украина потеряет еще больше своих территорий.

В эфире программы «Говорит великий Львов» Игорь Васюник заявил, что кандидатам при приеме на государственную службу на Украине следует сдавать экзамены на знание украинского языка и украинской истории, а также признать Россию «агрессором и оккупантом», чтобы не было «среди больших чиновников лжепатриотов».

«Не будет государства, пока мы не сделаем так, как сделала Эстония», — сказал экс-депутат Рады.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков прокомментировал Федеральному агентству новостей идеи Васюника.

«Ничего нового он не сказал. После развала Советского Союза на Украине и так существовали похожие критерии для отбора чиновников на высокие посты. По крайней мере — в плане ненависти к России. А к чему это привело, мы видим сегодня. От бывшей Украинской ССР остались две трети территорий, а от ее возможностей и потенциала — какие-то крохи. Страну довели до ручки, она стала аморальной, ее перманентно разделяют конфликтами. И если продолжится так, как предлагает Васюник и ему подобные, то от Украины совсем ничего не останется. Результат известен», — сказала сенатор от Крыма.

Сергей Цеков уверен, что для того, чтобы на Украине прекратилась гражданская война и страна восстановилась и начала развиваться, кандидатам в чиновники нужно говорить не только на украинском, но и на русском, и на венгерском, и на других языках, на которых говорят жители Украины. Что касается истории, то кандидаты на госслужбу должны знать ее, но не в той интерпретации, которую предлагают современные украинские пропагандисты.