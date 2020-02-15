Восьмилетняя девочка умерла на Украине от старости

Киев, 15 февраля. Девочка Анна Сакидон, страдавшая от преждевременного старения, умерла на Украине в возрасте восьми лет.

Заместитель заведующего отделения анестезиологии Волинского областного детского территориального медобъединения Надежда Катаман сообщила, что ребенок скончался 9 февраля от полиорганной недостаточности. По ее словам, девочка наблюдалась у врачей с раннего детства.

«В феврале Анне исполнилось 8 лет. Поскольку у детей с диагнозом прогерия год жизни считается за 8-10 лет, скорректированный возраст девочки был 70-80 лет», — сообщила Катаман.

По ее словам, у девочки было преждевременное старение внутренних органов и систем, хотя она весила восемь килограммов. У пациентов, страдающих таким заболеванием, как у Анны, скелет не растет, а внутренние органы увеличиваются.

В основном пациенты, страдающие преждевременным старением, умирают от инсультов, сообщает «Волынь24». У восьмилетней Сакидон их было несколько, она также страдала от тетрапареза конечностей.

Ранее американские ученые из Мичиганского университета назвали напряженную продолжительную работу одной из основных причин быстрого старения.

Геронтолог, сотрудник Института биохимической физики РАН Валерий Мамаев заявил, что процесс старения начинается с 15 лет, а видимые изменения наблюдаются с 30 лет. Несмотря на то, что старение все же происходит, этот процесс можно замедлить, убежден эксперт.