Юная звезда украинского «Голоса» покорила зрителей и наставников русской версии шоу

Москва, 15 февраля. Звезда украинского «Голоса» Таисия Скоморохова из Одинцово босиком спела на сцене в рамках русской версии шоу. Восьмилетняя певица покорила не только ведущего Дмитрия Нагиева, но также зрителей и наставников.

Участие в шоу «Голос» было давней мечтой девочки. Прежде чем отправиться на съемки в Киев, она пыталась пройти кастинг в России. Тогда попасть в проект юной вокалистке не удалось — на «слепые прослушивания» пришло слишком много желающих, не хватило времени, чтобы посмотреть все выступления.

Скоморохова не сдалась и отправила заявку в украинскую версию шоу. Спустя несколько дней девочка прошла кастинг, а затем завоевала сердца зрителей композицией Тины Тернер Simply The Best.

До участия в шоу девочка уже проявила свой талант в сериале «Семья Светофоровых» и проекте «Лучше всех» с юмористом Максимом Галкиным.

«Знает все о красоте, обожает красивые платья и ведет себя как настоящая принцесса! Любит петь и танцевать», — так охарактеризовали юную артистку.

Премьера седьмого сезона шоу «Голос.Дети» состоялась в День святого Валентина на Первом канале. Изменился состав наставников: Пелагея и Светлана Лобода покинули проект, а к Валерию Меладзе присоединились Баста и Полина Гагарина. Певица никогда еще прежде не работала на данном проекте (в отличие от его «взрослой» версии).

Именно в команду к Гагариной попала Скоморохова. Певица назвала девочку «бриллиантом», настолько ярким было ее выступление.

Гагарина ранее призналась, что очень волновалась из-за своего участия в проекте. Она восхищена смелостью, храбростью и талантом молодых исполнителей.