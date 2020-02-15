Телефон взорвался в руках волгоградского школьника

Волгоград, 15 февраля. Школьник из Волгограда получил ожоги от загоревшегося сотового телефона, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инцидент произошел 15 февраля. По данным ведомства, 11-летний мальчик положил телефон в карман, а через какое-то время почувствовал, что устройство нагревается.

Он вынул телефон из кармана, в этот момент гаджет взорвался и загорелся в руках подростка. Школьника госпитализировали с травмами кистей. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, передает телеканал «360».

По данным экспертов Роскачества, телефон может взорваться из-за заводского брака, некачественной зарядки и от перегрева. Устройство нельзя оставлять на ночь под подушкой или на подоконнике под солнечными лучами.

Падение телефона также может привести к взрыву. Специалисты не рекомендуют носить гаджет в заднем кармане.