Фрейндлих рассказала, на что тратит свою пенсию

Москва, 15 февраля. Актриса театра и кино Алиса Фрейндлих заявила, что получает от государства вполне нормальную пенсию.

Звезда Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова заверила, что у нее нормальная пенсия, но сумму не стала называть.

«Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается. Вся пенсия идет на книжку, а потом на отпуск», — сказала Фрейндлих в беседе с Teleprogramma.pro.

Алиса Фрейндлих в свои 85 лет продолжает активно работать — артистка занята в нескольких спектаклях БДТ, а также играет в кино. Правда, последний фильм, вышедший со звездой «Служебного романа», зрители увидели в 2017 году. Однако, по данным некоторых источников, в этом году ожидается еще один фильм с участием Фрейндлих.

Ранее о своих пенсиях рассказали несколько известных представителей шоу-бизнеса. Певец Лев Лещенко сообщил, что со всеми надбавками получает 30 тысяч рублей, певец Юрий Лоза — 12 тысяч рублей, актер Михаил Боярский получает пенсию в 20 тысяч рублей. Пенсия актрис Елены Прокловой, Елены Яковлевой, Инны Чуриковой, певиц Ларисы Долиной и Аллы Пугачевой составляет от 47 до 50 тысяч рублей, это суммы с учетом надбавки «за звание», указал «Царьград».