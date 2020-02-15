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Индийский бегун с буйволами случайно побил рекорд Болта

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Индийский бегун с буйволами случайно побил рекорд Болта

Нью-Дели, 15 февраля. Индийский бегун Сриниваса Гауда во время традиционной гонки с буйволами «Камбала» случайно побил рекорд ямайского легкоатлета Усэйна Болта.

Гауда в ходе соревнования пробежал 142 метра по рисовому полю, заполненному водой, за 13,62 секунды. Отсечку 100 метров он преодолел за 9,55 секунды, тогда как Болт на чемпионате мира по легкой атлетике в 2009 году показал результат 9,58 секунд.

Достижение 28-летнего Гауды вызвало резонанс в Индии. Президент академии «Камбалы», профессор Гунапала Кадамба призвал не сравнивать показатели индийского бегуна и ямайского спринтера.

«Мы не хотели бы заниматься никаким сравнением с другими», — подчеркнул он.

Кадамба объяснил, что на мировых легкоатлетических первенствах рекорды фиксируют более точно благодаря лучшему электронному оборудованию.

Сам же Гауда уверен, что преодолеть дистанцию с таким успехом он не смог бы без своих напарников — двух буйволов.

«Камбала» по традиции проводится на побережье индийского штата Карнатака. Соревнование официально запретили в 2014 году, однако спустя четыре года организаторы смогли возобновить гонки, для чего правила были изменены.

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. За время выступлений легкоатлет установил восемь мировых рекордов.

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Источник: BBC
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