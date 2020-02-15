Индийский бегун с буйволами случайно побил рекорд Болта

Нью-Дели, 15 февраля. Индийский бегун Сриниваса Гауда во время традиционной гонки с буйволами «Камбала» случайно побил рекорд ямайского легкоатлета Усэйна Болта.

Гауда в ходе соревнования пробежал 142 метра по рисовому полю, заполненному водой, за 13,62 секунды. Отсечку 100 метров он преодолел за 9,55 секунды, тогда как Болт на чемпионате мира по легкой атлетике в 2009 году показал результат 9,58 секунд.

Достижение 28-летнего Гауды вызвало резонанс в Индии. Президент академии «Камбалы», профессор Гунапала Кадамба призвал не сравнивать показатели индийского бегуна и ямайского спринтера.

«Мы не хотели бы заниматься никаким сравнением с другими», — подчеркнул он.

Кадамба объяснил, что на мировых легкоатлетических первенствах рекорды фиксируют более точно благодаря лучшему электронному оборудованию.

He is Srinivasa Gowda (28) from Moodabidri in Dakshina Kannada district. Ran 142.5 meters in just 13.62 seconds at a "Kambala" or Buffalo race in a slushy paddy field. 100 meters in JUST 9.55 seconds! @usainbolt took 9.58 seconds to cover 100 meters. #Karnataka pic.twitter.com/DQqzDsnwIP — DP SATISH (@dp_satish) February 13, 2020

Сам же Гауда уверен, что преодолеть дистанцию с таким успехом он не смог бы без своих напарников — двух буйволов.

«Камбала» по традиции проводится на побережье индийского штата Карнатака. Соревнование официально запретили в 2014 году, однако спустя четыре года организаторы смогли возобновить гонки, для чего правила были изменены.

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. За время выступлений легкоатлет установил восемь мировых рекордов.