Индийский бегун с буйволами случайно побил рекорд Болта

Нью-Дели, 15 февраля. Индийский бегун Сриниваса Гауда во время традиционной гонки с буйволами «Камбала» случайно побил рекорд ямайского легкоатлета Усэйна Болта.

Гауда в ходе соревнования пробежал 142 метра по рисовому полю, заполненному водой, за 13,62 секунды. Отсечку 100 метров он преодолел за 9,55 секунды, тогда как Болт на чемпионате мира по легкой атлетике в 2009 году показал результат 9,58 секунд.

Достижение 28-летнего Гауды вызвало резонанс в Индии. Президент академии «Камбалы», профессор Гунапала Кадамба призвал не сравнивать показатели индийского бегуна и ямайского спринтера.

Кадамба объяснил, что на мировых легкоатлетических первенствах рекорды фиксируют более точно благодаря лучшему электронному оборудованию.

He is Srinivasa Gowda (28) from Moodabidri in Dakshina Kannada district. Ran 142.5 meters in just 13.62 seconds at a "Kambala" or Buffalo race in a slushy paddy field. 100 meters in JUST 9.55 seconds! @usainbolt took 9.58 seconds to cover 100 meters. #Karnataka pic.twitter.com/DQqzDsnwIP