Скандальный галерист Гельман вернулся в Москву с выставкой в Третьяковке

В новой Третьяковке на Крымской набережной прошел пресс-показ выставки Марата Гельмана, сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН). На выставке показаны работы эпатажных художников нашего времени из личной коллекции Гельмана, которую он передал в дар Третьяковской галерее. Она включает 72 работы, отражающие основные тенденции развития искусства на постсоветском пространстве в период с 1990 по 2000 годы.

Это произведения скандально известных акционистов Олега Кулика и Анатолия Осмоловского, Авдея Тер-Оганьяна, Виктора Алимпиева, Дмитрия Врубеля, Владимира Дубосарского и Александра Виноградова. Представлены работы из направления соц-арт Виталия Комара и Александра Меламида, Алексея Каллимы и Юрия Шабельникова, а также проект «Новые деньги» Леонида Парфенова и Елены Китаевой и панорама художественной сцены Георгия Острецова.

Как убедился корреспондент ФАН, не все гости остались довольны выставкой, некоторые негодовали в попытках найти смысл в загадочных инсталляциях.

«Коробки очень странные, я не поняла в чем там смысл. Открытки с пьющими людьми я вообще считаю неуместными на данной выставке, здесь очень много детей, и это плохой пример для подражания», — возмутилась Дарья, молодая посетительница галереи.

Не только у нее абстрактные фигуры и картины вызывали недоумение. Сам автор выставки в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что «не всем дано понять искусство».

«Я человек без каких-либо талантов. Я горю художниками, а не Третьяковкой. Я хочу показать это людям», — объяснил свои мотивы Гельман.

Впрочем, большинство гостей остались под большим впечатлением. Посетители делали снимки и обсуждали экспонаты, зал с картинами был заполнен людьми.

«Картины действительно прекрасны. Даже если не пытаться найти какой-то смысл, они все равно притягивают, выглядят мистически. Каждый видит что-то свое в работе художника, свой посыл, но без сомнений — это прекрасные работы», — поделилась своим мнением с ФАН другая посетительница галереи, отказавшаяся представляться.

Самым странным экспонатом посетители сочли «Коробки». В темном зале под светом прожектора стояли две белые коробки, внутри которых находились люди. В первой коробке любой посетитель мог увидеть Владимира Ильича Ленина, который перекатывался с боку на бок. На дне второй располагался планшет, на видео в котором несколько обнаженных мужчин смотрели вверх, махали руками и кричали, издавая неприятный звук. Судя по разговорам в зале, многие гости выставки не смогли понять, что хотел показать художник своей работой, и комментировали инсталляцию резко.

Другая работа — ноги лошади, отделенные от тела, — тоже вызывала непонимание у зрителей, но многие не решались вслух комментировать свои впечатления.

Так же перед входом в зал стоял стол, на котором художники оставляли открытки с маленькими копиями своих работ. На открытках были показаны мусорные баки, пьющие люди и бездомные. На некоторых можно было найти надписи «Интим» и подобные. К столу подходили дети и разглядывали работы: сама выставка не имела возрастного ограничения.

Напомним, Марат Гельман с 90-х годов успешно продвигал в массмедиа образ скандального галериста, вызывая гнев и даже ярость у консервативной части российской публики. Создание Гельманом «Музея современного искусства» в Перми вызвало волну критики в адрес властей, в частности по поводу расходования значительных бюджетных средств на этот проект. Скандал случился и в Новосибирске, где в рамках выставки под названием «Родина» предполагалось разместить провокационные работы вроде обезьяны в военной форме. Скандалы преследовали Гельмана и в Петербурге, и в Краснодаре. В итоге в 2014 году он уехал в Черногорию, однако громких успехов там не добился.

Идет ли речь о возвращении скандального галериста в Россию через взаимодействие с Третьяковской галереей, пока неясно. Журналистам Гельман сообщил, что «возвращается в Москву, но остается жить в Черногории».