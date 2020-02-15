Эксперты Роспотребнадзора рассказали, сколько воды нужно пить в день

Москва, 15 февраля. Эксперты Роспотребнадзора напомнили о том, как соблюдать питьевой режим для здоровья организма. Суточная норма воды рассчитывается по массе тела.

Вода является университельным растворителем, смазывающим веществом и обеспеспечивает траспортировку питательных веществ и продуктов метаболизма. Вода играет роль в регулировании температуры тела.

По данным ведомства, каждый день взрослые должны выпивать 2-4% воды от массы тела, для детей этот показатель составляет 10-15%. Недостаток воды приводит к головной боли, усталости, потере аппетита.

У человека появляются покраснения на коже, сухость во рту, ощущение жжения в желудке. При этом человек может обильно терять жидкость при повышенном потоотделении, ожогах, рвоте и диарее.

А если у вас почечная или сердечная недостаточность, то в организме возможен избыток воды, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее эксперты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать и заварить чай. Полезные свойства черный чай проявляет при заварке водой температурой в 90 градусов, а белый и зеленый чай стоит заваривать водой температурой в 70-80 градусов.

Если заварить чай кипятком и оставить его на несколько часов, чай начнет горчить. Разбавлять его водой не стоит, все полезные свойства такой заварки исчезают. Для завтрака лучше всего подходит свежий черный чай, а перед сном лучше выпить чашку зеленого чая, чтобы нормализовать сон.