Украинские пограничники задержали молдаванина, уплывавшего из страны в надувном бассейне

Киев, 15 февраля. Гражданин Молдовы в ночь на 15 февраля пытался незаконно перебраться из Украины в Молдову через Днестр в детском резиновом бассейне. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что украинские пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили мужчину в полночь 14 февраля. Он планировал добраться из одного государства в другое по реке Днестр на детском надувном плавсредстве.

«Патруль обнаружил на берегу надувной детский бассейн и насос. Впоследствии служебная собака помогла найти и задержать владельца бассейна, который спрятался в кустах», — говорится на сайте.

Задержанным оказался 32-летний молдаванин, который таким образом планировал вернуться к семье после заработков. Нелегальный способ пересечения границы он выбрал из-за проблем с документами.

Как отмечают на Украине, путешествие могло закончиться для мужчины трагически из-за неблагоприятных погодных условий — сильного течения и глубины Днестра на выбранном им участке, местами достигающей 10 метров.

За попытку незаконного пересечения границы нарушитель привлечен к административной ответственности. После выяснения всех обстоятельств он вернется в Молдову, однако въезд на Украину для него в ближайшие три года будет закрыт.

Ранее вблизи от госграницы сотрудники СБУ задержали жителя Луганской области, который планировал отправиться в Россию. У мужчины в машине обнаружили килевую часть вертолета Ми-24. По данным украинских силовиков, он собирался пересечь границу вместе с фрагментом воздушного борта. За это ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет