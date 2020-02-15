Названо условие участия Британии в саммите лидеров «пятерки» Совбеза ООН​​​​​​​​​​​​​​

Москва, 15 февраля. Лондон согласится принять участие в саммите постоянных членов Совета Безопасности ООН в том случае, если на такую встречу готов будет пойти Вашингтон. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники в госструктурах РФ.

Президент РФ Владимир Путин в январе выступил на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме. Во время мероприятия он заявил о необходимости провести в 2020 году саммит с участием лидеров «пятерки» Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании — для решения мировых проблем.

ООН поддержала идею российского лидера. Организация подчеркнула, что будет приветствовать любые усилия, направленные на проведение дискуссий между представителями стран, входящих в Совет Безопасности.

Власти Франции и КНР уже выразили свою готовность принять участие во встрече. Кремль разослал странам соответствующие послания.

«Слабым звеном считают Великобританию. Но почти уверены, что если на такой саммит согласится Вашингтон, то и Лондон присоединится», — передают СМИ мнение собеседников в российских госструктурах.

Ранее руководитель полярного департамента МИД Великобритании Джейн Рамбл сообщила о планах Лондона пригласить Москву на 26-й саммит ООН по климату. Встреча пройдет в ноябре в шотландском Глазго. Рамбл назвала Россию государством, играющим важную роль в вопросах изменения климата.