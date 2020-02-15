ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google методы борьбы с дезинформацией о коронавирусе

Вашингтон, 15 февраля. Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) встретились с сотрудниками Facebook, Amazon и Google для обсуждения способов борьбы с дезинформацией о коронавирусе, сообщает CNBC.

Встреча проходила в штаб-квартире Facebook в городе Менло-Парк, мероприятие было организовано по инициативе международной организации.

Представители ВОЗ рассказали сотрудникам корпораций о предпринимаемых усилиях по борьбе с коронавирусом, сообщил «ФедералПресс».

Больше всего времени, как сообщил телеканал, было уделено обсуждению мер необходимых для прекращения распространения недостоверных данных об инфекции. Отмечается, что обеспокоенностью людей из-за коронавируса, в частности, пользуются интернет-мошенники или недобросовестные предприниматели.

Ранее стало известно, что Facebook отменила конференцию Global Marketing Summit в Сан-Франциско из-за угрозы распространения коронавируса.

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, стало известно в конце прошлого года. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре. По последним данным, число заразивших в КНР превысило 55 тысяч человек. По состоянию на 14 февраля, от инфекции в Китае умерли 1380 человек. Вирус постепенно стал распространяться за пределы Китая.