На госпредприятиях РФ могут ввести курсы личной гигиены из-за вспышки коронавируса

Москва, 15 февраля. Депутат Государственной думы Иван Сухарев в связи со вспышкой коронавируса предложил организовать на госпредприятиях России курсы личной гигиены и антивирусной профилактики. Об этом свидетельствует письмо парламентария с инициативой, адресованное министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

Сухарев отметил, что сложившаяся в последние недели ситуация показала, что далеко не все россияне имеют представление о том, как происходит процесс передачи инфекционного заболевания, и какие меры защиты стоит предпринимать, чтобы избежать заражения.

«Достаточно оценить ажиотаж с одноразовыми марлевыми повязками, которые, по мнению ряда экспертов, никак не способны защитить здорового человека от того же коронавируса», — цитирует Сухарева RT.

Депутат попросил Минтруд рассмотреть возможность организации на государственных предприятиях курсы личной гигиены и антивирусной профилактики и рекомендовать проведение аналогичных мероприятий частным компаниям.

По мнению Сухарева, такого рода повышение осведомленности граждан будет способствовать защите их здоровья, снизит нагрузку на медработников и принесет определенную экономическую пользу, поскольку «десятки тысяч людей не будут выпадать из рабочего процесса».

Напомним, источником распространения нового типа коронавируса считается китайский город Ухань. В конце декабря стало известно, что десятки человек в нем заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее специалисты установили возбудителя болезни, им оказался возбудитель 2019-nCoV.

По данным на 15 февраля, число жертв инфекции в Китае достигло 1523 человек, количество официально подтвержденных заражений приблизилось к 67 тысячам.