Президент Литвы рассказал о помощи НАТО и США в борьбе с Россией

Вильнюс, 15 февраля. США и другие страны НАТО помогают Литве эффективно «сдерживать» Россию, заявил литовский лидер Гитанас Науседа.

По словам президента прибалтийской республики, он не видит «эффективного сдерживания» РФ без участия Штатов.

«Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать «российскую угрозу». Наше географическое положение и геополитическое положение требуют от нас максимально эффективного использования наших ресурсов», — приводит Sputnik Литва сообщение пресс-службы администрации литовского лидера.

Науседа также заявил о важности «максимальной готовности» сил Североатлантического альянса в Литве и получения быстрого усиления в случае необходимости.

Заявления о «российской угрозе» периодически звучат на Западе, особенно из уст политиков из Прибалтики и Польши. Москва неоднократно заявляла, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран военного блока, напомнил «ФедералПресс».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в НАТО осознают, что у РФ нет планов нападать на кого-либо, но в альянсе просто пользуются поводом для размещения большего числа техники и батальонов вблизи российских границ.