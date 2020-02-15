Немецкий кардиолог Холле дал советы, как избежать инфаркта и инсульта без таблеток

Мюнхен, 15 февраля. Избыточный вес является одной из причин высокого артериального давления, которое можно при соблюдении простых правил снизить без употребления лекарств. Об этом заявил директор центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, кардиолог Мартин Холле.

Член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца дал несколько советов, как без таблеток избежать инфаркта и инсульта. По его словам, к высокому артериальному давлению приводят неправильная диета и недостаток физической активности.

«Гипертония — это чума, но вы можете справиться с ней», — заверил специалист.

Холле посоветовал устраивать ежедневные прогулки длительностью 15 минут. Такой способ, по его словам, поможет снизить артериальное давление на пять-восемь миллиметров ртутного столба. Он предупредил, что упражнениями на свежем воздухе нужно наслаждаться, а не изводить себя излишне активной ездой на велосипеде или бегом.

Кардиолог добавил, что давление снизится при потере человеком лишних килограммов. Для похудения он посоветовал сократить количество употребляемого сыра, хлеба и колбасы и заменить все эти продукты на овощи, передает «Царьград». Он напомнил о вреде соли, добавлять ее в пищу Холле посоветовал в маленьких количествах.

Ранее врач-кардиолог Константин Иванов развеял популярные мифы и страхи о фитнес-браслетах и умных часах. В последнее время подобные девайсы стали популярны, поскольку помогают следить за здоровьем и физической активностью. Например, с их помощью можно измерить сердечный ритм, артериальное давление, узнать больше о фазах сна.