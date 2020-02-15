Вертолет Ка-52М оснастят крылатой ракетой с дальностью до 100 километров

Москва, 15 февраля. Новейший российский ударный вертолет Ка-52М оснастят авиационной крылатой ракетой, дальность применения которой составит до 100 километров, рассказали в оборонно-промышленном комплексе.

«Модернизированный вертолет Ка-52М сможет нести новейшие авиационные крылатые ракеты (КР) «изделие 305», — уточнили в ОПК.

Эти ракеты смогут эффективно поражать наземные объекты, например, бронетехнику. Кроме того, Ка-52М получит новую кабинную авионику и усовершенствованный прицельно-навигационный комплекс. Доработана также будет винтовая группа.

Как сообщало в прошлом году Минобороны РФ, Ка-52М — это усовершенствованная с учетом боевого опыта в Сирии версия ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». Ожидается, что работы по его строительству завершат к 2022 году.

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский уточнял, что модернизированный «Аллигатор» получит новые системы энергоснабжения и обнаружения мишеней. Помимо этого, по результатам применения Ка-52 в военной операции в Сирии Минобороны РФ потребовало повысить защищенность машины.

Ранее заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил о планах ведомства получить до 2027 года более 400 современных вертолетов.