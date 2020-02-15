Журналист Бабаян назвал главную проблему Украины

Киев, 15 февраля. Главная проблема Украины кроется в том, что пришедшие к власти политики опираются на идеологию агрессивного меньшинства из Галиции в корыстных целях, считает журналист и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» роман Бабян.

По его мнению, навязывание агрессивным меньшинством из Галиции своей точки зрения большинству граждан — не главная проблема украинского государства.

В частности, Бабаян привел пример, что экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и глава МВД Украины Арсен Аваков и другие крупные политики — не уроженцы Львова, а русскоговорящие украинцы с юго-востока страны. По его мнению, пришедшим к власти людям нужно на кого-то опираться ради сохранения власти.

Это перевертыши и приспособленцы. А с перевертышами и приспособленцами без общей идеологии и истории на месте под названием «украинское государство» ничего не вырастет», — пояснил Бабаян в интервью «Украина.ру».

Он считает, что Украина не рушится из-за нескольких факторов. По его мнению, украинский кризис длится долго именно потому, что киевское руководство так или иначе «присосалось к России», а российские «олигархи, которым принадлежат определенные предприятия, снабжают соляркой ту же самую Украину».