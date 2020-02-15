МИД КНР назвал США угрозой для Китая

Пекин, 15 февраля. Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И заявил, что США постоянно говорят об угрозе, которую представляет КНР. Однако, по его мнению, Америка наоборот является угрозой для Китайской Народной Республики.

По словам Ван И, правительство страны всецело готово следовать правилам мирного существования с США, устанавливать и развивать долгосрочную и стабильную дружбу. Однако Вашингтон наоборот оказывает на Пекин давление и критикует.

«Кто для кого представляет угрозу, понятно с первого взгляда», – поясняет Ван И.

В аргумент своих слов он приводит тот факт, что китайский парламент никогда не принимал никаких законов, которые касались бы внутренних дел Соединенных Штатов Америки. В это время США рассмотрели и одобрили целую серию законопроектов, которые являются вмешательством во внутреннюю политику Китай.

Другим примером угрозы США является то, что военные корабли и самолеты Китая никогда не демонстрировали силу у американских границ, в то время как Штаты делают это постоянно. Кроме того, КНР никогда не вводили санкции против компаний США. Наоборот, правительство Китая старается создавать благоприятные экономические условия для иностранных предприятий. Однако Вашингтон делает все возможное, чтобы оказать давление на китайский бизнес.

«Поэтому, если говорить об угрозах, то как раз не КНР угрожает США, а наоборот, Соединенные Штаты являются угрозой для Китая», – цитирует Ван И РИА Новости.

Напомним, ранее глава МИД КНР призвал США к выполнению обязательств по первому этапу торгового соглашения на фоне распространения коронавируса нового типа, сообщает «Газета.ru». Министр выразил надежду, что США не станут вводить торговые ограничения из-за эпидемии.