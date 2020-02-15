Экс-депутат Рады Васюник предложил метящим в чиновники украинцам «ненавидеть Россию»

Киев, 15 февраля. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Васюник предложил ввести новую процедуру получения гражданства и доступа к государственной службе. О своей идее он рассказал в эфире программы «Говорит великий Львов».

Васюник назвал три главных критерия для кандидатов на прием на государственную службу. Речь идет о блестящем владении украинского языка и хороших знаниях истории Украины, а также признании России «агрессором».

Экс-депутат Рады предложил метящим в чиновники украинцам «ненавидеть Россию».

«Не будет государства пока мы не сделаем так, как сделала Эстония – я говорил это в прошлый раз на вашей программе. Хочешь быть украинцем – сдай экзамен на украинский язык, сдай экзамен на историю Украины и скажи, что Россия является агрессором и оккупантом», — сказал бывший украинский парламентарий.

По его мнению, это позволит понять, что в Раде или «среди больших чиновников не будет лжепатриотов».

Отношения между Москвой и Киевом обострились в 2014 году, когда на Украине произошел государственный переворот. Новое киевское руководство обвинило Россию во «вмешательстве» во внутренние дела страны. Москва все обвинения категорически отрицает.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине необходимо восстановить отношения с Россией. По его мнению, нормализовать отношения с соседом нужно для экономического выживания.