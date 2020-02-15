УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков. События дня. ФАН-ТВ

Глава OMV высказался о «Северном потоке — 2» Россия в скором времени может завершить строительство «Северного потока — 2». Правда для этого ей необходимо подходящее судно. Такое заявление сделал Райан Зеле. Он возглавляет австрийскую нефтегазовую компанию OMV, которая также финансирует строительство газопровода. Еще ранее министр энергетики нашей страны Александр Новак отмечал, что на объект выйдет судно «Академик Черский», но на его переоснащение потребуется время. В целом же, большая часть работ проведена, остается лишь уложить две нити газопровода в 160 километров. Этот факт, конечно же, не радует американцев. Они хотят продвинуть на европейский рынок свой сжиженный природный газ. Чтобы остановить строительство «Северного потока — 2» Дональд Трамп даже ввел санкции против газопровода. Это напугало швейцарскую компанию, которая приостановила прокладку труб.

Киев не оценил очередной план по Донбассу Мирный план по Донбассу, который разработали участники Мюнхенской конференции, не устроил Киев. Как отметили в МИД Украины, это частная инициатива и с ее тезисами власти страны не согласны. В документе обозначены шаги, которые должны помочь в урегулировании затянувшегося конфликта. Среди них открытие дополнительных КПП в Донбассе, поиск пропавших без вести, разминирование. Также предложено смягчить антироссийские санкции. Но, видимо, у Киева есть свой план. Главное, чтобы, как и прежде, он не сопровождался гибелью мирных жителей.

Запрет выходить из районов города Ухань В городе Ухань, где произошла вспышка коронавируса, ужесточили карантинный режим. Его жителям запретили покидать свои микрорайоны. Ограничения не касаются медиков, водителей и других работников, которые участвуют в борьбе с пневмонией. Остальным же горожанам, чтобы выйти за пределы района, придется объяснить, для чего им это так необходимо. Подобные меры и ранее вводились на разных территориях, сейчас же правила действуют во всем городе. Все делается для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Сейчас им заразились почти 38 тысяч человек. Болезнь унесла свыше тысячи жизней.