Львов, 15 февраля. Журналист из украинского города Львова Николай Савельев объяснил, почему Киеву не стоит надеяться на «возвращение» Крыма в состав Украины. По его словам, на полуострове выросло целое поколение людей, которые настроены категорически враждебно по отношению к власти Украины.

«Для Украины эти люди идеологически заложенная мина, которая взорвется, возможно, не через месяц-два – через год, полтора, два, и, самое главное, она взорвется тогда, когда вся эта толпа пойдет на выборы», – цитирует Савельева издание «ПолитРоссия».

По мнению украинца, желание Киева вернуть Крым может в результате обернуться проблемами. Кроме того, полуостров для экономики страны станет «неподъемной ношей».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство «города-сада» в Херсонской области. По словам правительства страны, новый населенный пункт будет возведен для переселенцев из Крыма. Однако в самом российском регионе уже ответили, что им не нужен «город-сад» Зеленского, поскольку им хорошо живется на территории самого полуострова, пишет «Газета.ru».

«Президент Зеленский пусть лучше заботится о гражданах Украины и о том, как они относятся к новой власти в стране, а не лезет со своим уставом в чужой монастырь», – заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии.