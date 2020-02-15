США повысят пошлины на импорт воздушных судов из Евросоюза

Вашингтон, 15 февраля. В марте текущего года Соединенные Штаты Америки повысят пошлины на воздушные суда, импортируемые из стран Европейского союза. Денежный сбор увеличится с 10% до 15%.

О данных мерах говорится в заявлении торгового представителя США. Согласно нему, таможенные пошлины повысятся с 18 марта 2020 года. В документе также отмечается, что правительство страны все еще отрыты для переговоров и урегулирования споров, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пожаловался на то, что европейские страны его невзлюбили. Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин уверен, что в Европе данную политику воспринимают не так, как хотелось бы американскому президенту.

Трамп вводит против ЕС жесткие санкции, если с его политикой не соглашаются. Это очень жесткая и информационно атакующая форма давления, заметил Смолин. При этом экономическая политика Трампа все больше походит на войну против ЕС.